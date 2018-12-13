РИАМО - 13 дек. Порядка 500 из 1,9 тысячи искусственных сооружений в Москве было построено за последние 8 лет, за последние три года также была проведена реализация разработанной хордовой концепции строительства, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«Сегодня на балансе «Мостотреста» 1,9 тысячи искусственных сооружений. За последние 8 лет построено почти 500 из них - около 35% существующих переходов и так далее. <…> 250 пешеходных переходов построено в 2018 году для реализации программы «Безопасный город», - сказал Аксенов.

Он добавил, что за последние три года была проведена реализация разработанной хордовой концепции строительства в Москве, то есть самого массового строительства.

«За последние три года построено 128 искусственных сооружений - мостов, эстакад и прочего», - уточнил Аксенов.