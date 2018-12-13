РИАМО - 13 дек. Среди абитуриентов, поступающих в колледжи Подмосковья, наиболее востребованы специальности авиастроения, логистика на транспорте, промышленное производство, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«У нас очень большой конкурс аттестатов, у нас доходит по некоторым специальностям конкурс до 7 человек на место, в среднем 4-5 человек. Это значит, что система профобразования востребована. Основные направления, куда стремятся поступить наши школьники, - авиастроение, информационные технологии, машиностроение», - сказала Забралова.

Она рассказала, что всего в Подмосковье выпускается из 9 классов порядка 50 тысяч ребят, из них 35 тысяч подают заявления в колледжи.