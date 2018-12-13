РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В подмосковном Подольске в декабре планируют установить более 50 синих контейнеров, которые предназначены для раздельного сбора мусора, в том числе для утилизации пластика, металла, макулатуры и стекла, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

«С 1 января 2019 года в Подмосковье вводится новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данный стандарт подразумевает раздельный сбор мусора и тем самым позволит сократить количество отработанных и захороненных на полигоне отходов. Так, в четверг (13 декабря – ред.) региональный оператор в Подольске установит пять контейнеров синего цвета: два уже появились в микрорайоне Климовск и три появятся в микрорайоне Кузнечики. Они будут предназначены под четыре вида сухих отходов: бумага, пластик, стекло и металл. Всего в ближайшее время в округе будет установлено более 50 подобных контейнеров», – сказал Скоморохов.

По словам директора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергея Царева, данная компания является региональным оператором Чеховского кластера, в который входит шесть муниципалитетов Подмосковья, в том числе и Подольск.

«С сегодняшнего дня мы начинаем расстановку баков синего цвета. По концепции правительства Московской области новая система будет включать два бака – синего и серого цвета. Соответственно синий будет предназначен для раздельного сбора отходов, а серый – для смешанных отходов (пищевых – ред.)», – пояснил Царев.

Новые синие контейнеры уже появились в микрорайоне Климовск у дома №4 по проспекту 50-летия Октября и у дома №10 по улице Западная.