РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. В День Конституции глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина и ее заместители по направлениям провели приемы граждан, в основном жители задавали вопросы по жилищной застройке, долевому строительству, а также по здравоохранению и ЖКХ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Что касается проблем, которые подняли наши жители, это наболевшие и сложные вопросы, связанные с жилищным строительством, со сдачей многоквартирных домов и долевым строительством. Немаловажные вопросы по здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству, транспортной доступности и по раздельному сбору мусора», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, многие проблемы можно решить уже до конца года, но есть и системные вопросы, которые тянутся годами и требуют комплексной проработки.

«Наши жители ведут себя очень активно. В этом году (в 2018 году – ред.) мы изменили формат приема, у нас одновременно работали все заместители главы, которые приняли 164 человека, ко мне пришли 23 жителя», – отметила Хаймурзина.