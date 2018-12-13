РИАМО - 13 дек. Из-за снега и гололеда водителям столицы рекомендовали воспользоваться общественным транспортом вместо личного авто, при ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Идет снег, местами уже образовался гололед. Просим водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах, а лучше пользоваться городским транспортом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», после 15:00 уровень загруженности дорог будет оцениваться в семь баллов из десяти.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков или около 7% от месячной нормы. Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Снег прогнозируется в течение всего дня, также на дорогах ожидается гололедица.