РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В парках подмосковных Люберец до 23 декабря проходит новогодний фотоконкурс, победители получат подарки, сообщается в Instagram-аккаунте парков.

«Новый год приближается – время волшебства и подарков! До 23 декабря включительно стартует фотоконкурс «Новогодний_lubpark» в соцсети Instagram на нашей странице @lub_park. В конкурсе участвуют сразу четыре люберецких парка: Центральный, «Наташинские пруды», Томилинский парк Сказок и Малаховский. Наши спонсоры подготовили подарки для трех победителей, выполнивших все условия», – говорится в сообщении.

Участник конкурса должен сделать зимнее фото на территории парков участников. Можно использовать старое фото, но его необходимо будет разместить в Instagram заново. Также ему надо подписаться на аккаунт @lub_park. Под выложенным фото нужно отметить @lub_park и спонсоров: @mama.offline, @natalimuraveva88, @crazy_ballon, а также написать: «Участвую в конкурсе #Новогодний_lubpark».

«Важно, чтобы профиль участника был открыт, в противном случае конкурсная работа не будет видна в поиске», – отмечается в материале.

Победителя определят спонсоры самостоятельно по хештегу #Новогодний_lubpak, итоги подведут 23 декабря.