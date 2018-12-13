РИАМО - 13 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в четверг днем отменили и задержали 46 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Шереметьево» задержали 11 рейсов, в «Домодедове» задержано 10 рейсов, восемь отменено. Во «Внукове» 15 рейсов задержали. Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс и один задержан.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков, или около 7% от месячной нормы.

Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Также в Московском регионе ожидается гололедица.