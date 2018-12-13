РИАМО - 13 дек. Информация о пострадавшем в районе Южное Тушино, в результате наезда иномарки, не соответствует действительности, между водителем и пешеходом произошел конфликт, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Южном Тушине водитель Audi сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

«На улице Фабрициуса наезда на пешехода не было. Там был конфликт между водителем и пешеходом. Никто не пострадал. Информация уточняется», - сказал собеседник агентства.