РИАМО - 13 дек. Мособлдума во втором чтении приняла законопроект, которым на 4% индексируются нормативы на обеспечение питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона предусматривает индексирование нормативов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2019 год в размере 4%», - сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Он отметил, что планируемая численность получателей питания составляет более 246 тысяч человек. С учетом индексации расходов субвенция из бюджета Московской области, бюджетов муниципальных районов и городских округов составит более 1,5 миллиардов рублей.

Законопроект приняли во втором чтении. Третье чтение запланировано на 20 декабря.