РИАМО - 13 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг сразу в трех чтениях приняли закон о формировании городского округа на территории Солнечногорского района Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Настоящий законопроект разработан в связи с принятием решений советами депутатов Солнечногорского муниципального района от 11 декабря 2018 года №555/85 «Об объединении территорий городских поселений Андреевка, Менделеево, Поварово, Ржавки, Солнечногорск, сельских поселений Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское Солнечногорского муниципального района ». Муниципальное образование наделяется статусом городского округа», - сказал глава Солнечногорского района Владимир Слепцов, представляя законопроект.

Он отметил, что решение о проведении административной реформы принято по результатам публичных слушаний, которые прошли во всех поселениях района.

Согласно документу, территории поселений объединяются без изменения границ Солнечногорского района. Муниципальное образование, образованное путем объединения этих территорий, наделяется статусом городского округа. Городской округ называется Солнечногорск.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали 37 депутатов Мособлдумы, пятеро были против, двое не голосовали. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как пояснил Слепцов журналистам после принятия закона, основная задача изменений - консолидация бюджета.

«Сегодня, объединившись, мы будем формировать единый бюджет. Исходя из этого мы сможем понимать, как мы можем сэкономить средства. Также произойдет сокращение чиновников. Во всех 11 муниципалитетах есть совет депутатов, аппарат. Теперь будет только администрация и совет депутатов Солнечногорского городского округа. Приблизительно около 300 чиновников, думаю, что в 1,5-2 раза их число уменьшится», - сказал Слепцов.

Он отметил, что на проведение административной реформы потребуется около четырех месяцев, выборы главы округа и 25 депутатов состоятся в апреле 2019 года.