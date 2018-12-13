РИАМО - 13 дек. На региональные дороги Подмосковья из-за снегопада вывели около 900 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время продолжается обработка региональной сети автодорог противогололедными материалами. На дорогах работает около 900 единиц спецтехники. При необходимости на линию будет выведена дополнительная дорожная техника», – сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, в приоритетном порядке ведется обработка автодорог с высокой интенсивностью движения, а также опасных участков – съездов, эстакад и путепроводов, маршрутов следования общественного транспорта.

«После обработки песко-соляной смесью, когда снегомасса достигнет пяти сантиметров, начнется очистка дорожной сети от снега», – добавил министр.

Для зимнего содержания региональной сети автодорог подготовлено свыше 1,3 тысячи единиц дорожной техники и более 500 тысяч тонн песко-соляной смеси.

В Московской области в четверг синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах области сильный, местами гололедица. Осадки усилятся днем и будут идти до позднего вечера. Прогнозируемое число осадков – более 5 миллиметров. Температура воздуха составит от минус 5 до 0 градусов.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.