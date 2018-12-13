РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Управляющая компания микрорайона Климовск Подольска будет принимать платежные документы за услуги ЖКХ в 2018 году только до 30 декабря, после абонентам придется оплачивать платежки с комиссией, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

C 1 января 2019 года меняется налоговое законодательство в части ставки налога на добавленную стоимость. В связи с этим управляющая компания МУП «СЕЗ», работающая в микрорайоне Климовск, не сможет принимать на оплату счета за жилищно-коммунальные услуги, сформированные по декабрь 2018 года, в кассах по адресам: улица Ленина, 5 (Гривно); проспект 50-летия Октября, 15Б (Весенняя). Порядок приема оплаты по единым платежным документам, сформированным с января 2019 года, в кассах останется прежней.

«С 1 января 2019 года НДС будет не 18%, а 20%. Кассовые аппараты, установленные в наших пунктах приема платежей, могут быть запрограммированы только на одну сумму НДС. Поэтому до конца года мы принимаем платежи с НДС 18%, с нового года – только 20%. Предлагаю жителям обратить на это внимание и оплатить счета текущего года до 31 декабря. Тем, кто этого не сделает, с 1 января 2019 года придется оплатить наши квитанции, выставленные в 2018 году, через кассы и платежные сервисы коммерческих банков и ООО «МосОблЕИРЦ» уже с комиссией», – сказал директор МУП «СЕЗ» Александр Громов.

По его словам, сформированные с января 2019 года счета будут приниматься в кассах МУП «СЕЗ» в прежнем порядке, без комиссии.

В предпраздничные дни расчетно-кассовые центры МУП «СЕЗ» будут работать без перерыва: 29 декабря – с 08:00 до 18:00; 30 декабря – с 09:00 до 15:00.