РИАМО - 13 дек. Двое неизвестных под предлогом приобретения ноутбука Apple MacBook брызнули в лицо продавца из газового баллончика и похитили гаджет на улице 7-я Текстильщиков на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Двое неизвестных, находясь по указанному адресу в автомобиле Toyota Land Cruiser 200, под предлогом покупки ноутбука Apple MacBook Pro брызнули из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо жителю Подмосковья 1984 года рождения, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Идет розыск подозреваемых.
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