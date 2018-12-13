РИАМО - 13 дек. Двое неизвестных под предлогом приобретения ноутбука Apple MacBook брызнули в лицо продавца из газового баллончика и похитили гаджет на улице 7-я Текстильщиков на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Двое неизвестных, находясь по указанному адресу в автомобиле Toyota Land Cruiser 200, под предлогом покупки ноутбука Apple MacBook Pro брызнули из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо жителю Подмосковья 1984 года рождения, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Идет розыск подозреваемых.