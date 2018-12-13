РИАМО - 13 дек. В подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дело в отношении пяти мужчин, подозреваемых в похищении человека из корыстных побуждений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В полицию обратился 31-летний местный житель с заявлением о том, что возле одного из домов по Овражной улице злоумышленники насильно посадили в машину его жену, после чего по телефону стали вымогать у него 500 тысяч рублей за ее освобождение. При передаче части денег подозреваемых задержали в Подольске – ими оказались неработающие граждане ближнего зарубежья в возрасте от 24-х до 34-х лет.

«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело в отношении пяти мужчин, подозреваемых в похищении 32-летней женщины группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и дальнейшего вымогательства денежных средств в крупном размере. Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.