РИАМО - 13 дек. Контрольно-счетная палата (КСП) Московской области является одной из лучших в России, сказал ответственный секретарь совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, директор департамента внешних связей аппарата Счетной палаты РФ Андрей Базин.

«Тот массив информации, который мы получили, очень интересен и полезен. По Московской области мы бы хотели отметить следующее - это одна из самых сильных палат в Российской Федерации. Очень мощный прорыв в плане информационной деятельности, очень мощный кадровый состав в палате, очень большое количество контрольных мероприятий», - сказал Базин в ходе заседания Мособлдумы.

В свою очередь председатель КСП Московской области Татьяна Крикунова отметила, это одна из первых таких серьезных проверок в истории КСП региона.

«Мы все замечания устраним, все предложения будут учтены в нашей работе. Мы видим пользу от этого мероприятия, будем совершенствовать свою работу», - заключила Крикунова.