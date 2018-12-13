РИАМО - 13 дек. Любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

Рай для туриста

Подмосковье – это мир, где жили и творили Чайковский, Чехов, Пушкин. В Московской области находится огромная часть культурного наследия страны. Здесь много спортивных объектов, гостиниц, ресторанов, где всегда рады туристам. В регионе можно познакомиться со старинными обычаями, отдохнуть на катках и горнолыжных склонах, покататься на лошадях и оленях, увидеть, как делают русский пармезан или рикотту.

Одним словом, после посещения Подмосковья гарантированно останутся невероятные впечатления.

Чтобы познакомить как можно большее число людей с интересными местами в Московской области, в регионе запустили программу «Зима в Подмосковье». Губернатор Андрей Воробьев надеется, что уникальные туристические возможности Подмосковья оценят гости со всей России, ведь здесь у каждого города свое «лицо», музеи, парки и спортивные площадки. Подмосковные муниципалитеты очень ответственно относятся к организации зимнего отдыха.

«Мы будем наращивать свое присутствие в сфере туризма, и больше мест можно будет узнать в нашем великолепном крае, в нашем Подмосковье. Я надеюсь, что программа понравится всем: и жителям, и нашим гостям, которые приезжают не только из Москвы, но и со всей страны. По крайней мере, мы будем очень стараться», - сказал Воробьев.

Все возможности от и до

Из путеводителя «Зима в Подмосковье» можно узнать о притягательных для туристов местах в регионе: Дмитрове, Сергиевом Посаде, Коломне, Истре, Зарайске, Волоколамске – каждому городу посвящена отдельная страница, где собрана самая главная информация для путешественников.

Гид рассказывает туристам краткую историю интересных подмосковных городов, а также предлагает варианты, как туда добраться, где остановиться и покушать. Кроме того, составители гида дали советы, какие музеи, усадьбы, фестивали стоит посетить и что привезти в качестве сувенира. Например, память о Сергиевом Посаде сохранит загорская матрешка, лучшим гостинцем из Коломны станет сбитень и медовый бальзам, а в сувенирной лавке в Зарайске стоит обратить снимание на фигурку бизона.

Чтобы путешественники могли заранее рассчитать свои финансовые возможности, в путеводителе приводится примерный размер чека выходного дня на двоих гостей. Так, в Дмитрове день отдыха вдвоем может обойтись в 7020 рублей, в Волоколамске – в 6400 рублей, в Истре – 6300 рублей. В эту стоимость включены траты на дорогу, проживание, питание и развлечения.

В музей и на ферму

Помимо страниц, посвященных отдельным историческим городам Московской области, в путеводители есть подборки подмосковных монастырей, музеев и усадеб, а также анонсы зимних мероприятий в них. Музеи региона – настоящая сокровищница русской истории и культуры, которая позволит узнать что-то новое и сделать собственные открытия.

Испытать всю прелесть зимнего путешествия по Подмосковью можно в «Зимнем экспрессе». Его запускает Центральная пригородная пассажирская компания в канун Нового года. На экспрессе можно отправиться в увлекательное путешествие по региону, например, на выходных. «Зимний экспресс» отвезет туристов на экскурсии в Истру, Коломну, Сергиев Посад и Дмитров.

Составители гида не обошли вниманием и гастрономические хиты Подмосковья и рассказали, что нужно попробовать в обязательном порядке. Это и знаменитые луховицкие огурцы, и мурановские вафли, и сыры известного в Московской области фермера Олега Сироты.

Подмосковье – это отличное место для агротуризма. Здесь можно посмотреть, как делают рикотту и творог, где пасутся козы, как доят коров, как живут страусы, улитки, олени и даже крокодилы. Список ферм, где можно посмотреть на сельскую экзотику, натуральное производство и продегустировать местные продукты, также опубликован в путеводителе.

Активное Подмосковье

Зима - отличное время для здорового отдыха. Многие не представляют эту пору без лыжных прогулок, коньков или сноуборда. Трассы для горных лыж и тюбинга, современные подъемники, прокат инвентаря, теплые раздевалки и уютные отели при спортивных центрах - все это к услугам туристов в Подмосковье.

Со страниц путеводителя путешественники могут узнать, где можно спуститься с горы, покататься на собачьих упряжках, встать на коньки. Рыбаков заинтересует список мест, где клюет сазан и форель, а моржей – знаменитые подмосковные места для зимнего купания.

Афиша расскажет туристам, где и когда этой зимой пройдет гонка «Лыжня России», праздник зимних видов спорта, открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту и международный спортивный турнир шести наций среди женских команд.

Звезды об отдыхе в Подмосковье

© Ирина Люлина, Владимир Кривко

На страницах путеводителя известные российские спортсмены, артисты и журналисты поделились своими впечатлениями об отдыхе в Московской области.

«Подмосковье привлекательный для туристов регион. Он активно и хорошо развивается. К услугам туристов зоны отдыха, гостиницы, инфраструктура. Я, например, люблю кататься на лыжах в парке в деревне Голиково, где есть хорошая трасса», - признался тележурналист Дмитрий Губерниев.

Актер Виктор Сухоруков рассказал о своей родине - городе Орехово-Зуево.

«Приезжаю сюда часто. Здесь моя родная центральная улица и бронзовая скульптура. И, конечно, здесь у меня дача, огород, которые я никогда не променяю на турецкие пляжи и Канарские острова. Хотя очень люблю путешествовать. Когда появляется свободный день – тороплюсь в Орехово-Зуево. Город хорошеет из года в год. Перемены колоссальные», - отметил артист.

В любви к Московской области признался и народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

«Я очень люблю Подмосковье. Одни Горки Ленинские, где мы проводим джазовый фестиваль, чего стоят! Там замечательно все: природа, парк, акустика. А вообще – каждый город Подмосковья по-своему великолепен архитектурными сооружениями, историческим наследием, современными достижениями. Развитая инфраструктура, транспортная доступность подогревают интерес к региону», - сказал музыкант.

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