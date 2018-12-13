РИАМО - 13 дек. До 1 триллиона рублей планируется увеличить налоговые поступления в бюджет Московской области к 2024 году, сообщил в ходе пленарного заседания министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

В четверг в доме правительства Московской области проходит III форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).

«Считаем, что можем поставить и высокие задачи по росту налоговых поступлений до триллиона. Задача реально амбициозная, расти надо на 5–6% в год», – сказал Хромов.

Как отмечается в презентации к выступлению, в текущем году налоговые поступления в Подмосковье составили 623 миллиарда рублей. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 1 триллиона рублей.

Налоговые поступления в бюджет складываются из налогов на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций и других поступлений.

Ранее Мособлдума приняла закон о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Большинство средств пойдут на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и спорт. Значительные средства запланированы на новую программу по строительству объектов социальной инфраструктуры.