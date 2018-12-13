РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске во время регионального Дня открытых дверей 15 декабря жителей будут принимать в 29 управляющих компаниях (УК), главной темой станет переход на новую систему сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

«В городском округе Подольск 29 УК примут участие в областном Дне открытых дверей 15 декабря, в том числе 10 муниципальных управляющих организаций. В этот день жители смогут обратиться в УК для решения жилищно-коммунальных проблем и разъяснения любых вопросов в сфере ЖКХ. Акция пройдет с 10:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Основной тематикой Дня открытых дверей 15 декабря станет переход с 1 января 2019 года на новую двухконтейнерную систему сбора твердых коммунальных отходов в Московской области и организация работы диспетчерских служб в УК.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» 15 декабря будет проводиться в 16-й раз.