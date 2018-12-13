РИАМО - 13 дек. Правительство Подмосковья планирует заключить 38 соглашений в рамках государственно-частного партнерства на общую сумму 122 миллиарда рублей, сообщил в ходе пленарного заседания министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

В четверг в доме правительства Московской области проходит III форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).

«Заключено соглашений 34 на 80 миллиардов рублей, подготовлены еще 38 соглашений на сумму 122 миллиарда рублей», - сказал Хромов.

Он отметил, что такие показатели для Московской области не являются пределом.

Как отмечается в презентации к выступлению, общий объем инвестиций в проекты ГЧП равен 50% от всего бюджета региона.