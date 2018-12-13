РИАМО - 13 дек. Главный прокурор Москвы Владимир Чуриков в ближайшее время будет отправлен в отставку по собственному желанию, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Владимир Чуриков, возглавлявший прокуратуру Москвы с осени 2015 года, в ближайшее время покинет свой пост. Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Манаков», – отмечает издание.

В данный момент Чуриков находится в отпуске, по завершении которого перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью.

Отставка госсоветника юстиции 2-го класса по его собственному желанию планируется до новогодних праздников, уточняется в статье.

В его преемники прочат Олега Манакова, который, кстати, как и действующий прокурор Москвы, является выходцем из Красноярского края. Однако, в отличие от Чурикова, его первый заместитель имеет огромный опыт работы именно в столичном регионе.

Как пишет газета, в 2004–2007 годах он являлся старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Московской области. Затем Манаков три года возглавлял следственный отдел Следственного комитета России в подмосковном Одинцове.

В 2010–2012 годах являлся заместителем прокурора 3-й прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Подмосковья. Год возглавлял прокуратуру Красногорска, пока не перешел из нее в 2012 году в прокуратуру столицы. В марте прошлого года генпрокурор Юрий Чайка назначил Манакова первым заместителем прокурора Москвы.