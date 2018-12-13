РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начались работы по укладке тактильной плитки на железнодорожной станции «Гривно», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На платформах железнодорожной станции «Гривно» проводятся работы по устройству тактильной плитки», – говорится в сообщении.

За счет рисунка рельефной поверхности тактильная плитка помогает незрячему узнать, как двигаться дальше, и есть ли впереди препятствия. Укладка плитки проводится в рамках федеральной программы «Доступная среда», которая помогает адаптировать важные объекты и здания для всех людей с ограничениями здоровья.