РИАМО - 13 дек. В подмосковном Пушкине задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве годовалого мальчика, труп ребенка со множественными гематомами и ссадинами нашли в одной из квартир города, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства малолетнего ребенка (статья 105 УК РФ) задержан 22-летний мужчина», – говорится в сообщении.

Ранее 11 декабря в одной из квартир в Пушкине обнаружили тело годовалого мальчика с множественными гематомами и ссадинами в области головы, туловища и конечностей. Предварительная причина смерти ребенка – механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей.

Предварительно установлено, что подозреваемый нанес не менее трех ударов кулаками в область головы и тела малолетнего сына своей сожительницы, после чего задушил ребенка. Со слов соседей, накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики.

Следователи устанавливают причины преступления. Допрошена мать ребенка, составлен акт обследования жилищно-бытовых условий проживания малолетнего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.