РИАМО - 13 дек. Власти Москвы утвердили минимальный размер городских социальных выплат на уровне 17,5 тысяч рублей в 2019 году, соответствующее постановление мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте главы города.

«Установить величину городского социального стандарта в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии <…> в размере 17,5 тысяч рублей», – говорится в документе.

Как уточняется в материале, постановление мэра вступает в силу с 1 января 2019 года.

Контроль за выполнением этого постановления будет осуществлять заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 1 января 2018 года в столице увеличился минимальный размер пенсии сразу на 3 тысячи рублей – до 17,5 тысяч.