РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Мы граждане России!», в ходе которой паспорт гражданина РФ вручили 36 юным жителям Люберец и иностранцам, присягнувшим на верность Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В поддержку акции «Мы – граждане России» в миграционном пункте №1 ОВМ МУ МВД России «Люберецкое» провели церемонию вручения паспортов Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста и лицам, принятым в гражданство Российской Федерации. Заместитель начальника ведомства Виталий Чепрасов вручил жителям округа 36 паспортов и пожелал им быть достойными гражданами своей страны», – говорится в сообщении.

Основной целью проведения мероприятия является формирование чувства патриотизма, соблюдение и уважение законов страны, выражение активной гражданской позиции.

Также молодые люди поучаствовали в викторине, посвященной Дню Конституции. Ответив на несколько вопросов, посетители смогли проверить и закрепить теоретические знания основного закона страны, а также этапов его зарождения.

Участники акции также сделали фотографии на фоне специально подготовленных стилизованных рамок, которые смогли разместить на своих страницах в социальных сетях.