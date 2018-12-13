РИАМО - 13 дек. Загруженность дорог в столице в четверг утром оценивается в шесть баллов из десяти возможных, движение автомобилей плотное, это соответствует обычному уровню, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, пробки зафиксированы на внешней стороне МКАД на северо-западе, на юге и юго-востоке внутренней стороны МКАД, на Третьем транспортном кольце и частично на Садовом кольце.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», после 15:00 уровень загруженности оценивается в семь баллов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы сервиса, большая пробка в утренние часы четверга образовалась на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе; пробка продержалась два часа.

Также на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до Юбилейного проспекта пробка продержалась три с половиной часа. Столько же времени длилась пробка на Новорязанском шоссе от моста через Москву-реку до Лыткаринского шоссе.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков, или около 7% от месячной нормы. Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Снег прогнозируется в течение всего дня, также на дорогах ожидается гололедица.