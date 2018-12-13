РИАМО - 13 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в четверг утром отменили и задержали 38 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов отменили, восемь задержали. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов. Во «Внукове» два рейса отменили, еще 10 задержано.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков, или около 7% от месячной нормы. Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Также в Московском регионе ожидается гололедица.