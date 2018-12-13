РИАМО - 13 дек. В Москве доступ в интернет может стать дороже в ближайшее время, в частности, один из старейших провайдеров RiNet повысит цены на 5% с будущего года, причины – закон Яровой и повышение НДС, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Провайдер RiNet с 1 января 2019 года повышает стоимость услуг <…>. Компания объясняет, что в 2018 году вступил в силу ряд инициатив, требующих «многомиллионных затрат»: в том числе закон о повышении НДС с 18% до 20%, пакет Яровой и поправки к постановлению правительства о взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность», – говорится в статье.

Как уточняет RiNet, рост оценивается в 5%. При этом, исходя из данных компании «ТМТ Консалтинг», RiNet занимает не более 1% рынка, 34% – у МГТС. Московский рынок фиксированного ШПД составляет 4,4 миллиона абонентов.

В МГТС также выросли цены на интернет, но этот провайдер объясняет изменения повышением скорости доступа в интернет. В октябре и ноябре стоимость домашнего интернета от МГТС выросла на 50 рублей. Тем не менее руководство провайдера не связывает изменения с вступлением в законную силу закона Яровой, по их словам, тарифы обновляются регулярно, это нужно для удовлетворения запросов потребителей, для обеспечения необходимой скорости интернета.

Другие московские операторы пока не анонсируют рост цен.

«Хотя провайдеры очень осторожны, и в условиях жесткой конкуренции большинство пока не повышает цены, очень многие думают об этом», – заявил генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

При этом эксперты считают, что особого увеличения цен не будет из-за высокой конкуренции на рынке: сейчас на территории работает 4,5 тысячи операторов.

В регионах цены на интернет начали повышаться с мая на 8–10%. С 1 ноября на 30 рублей поднял стоимость и «Ростелеком», говорится в материале.

Согласно опросу агентства Telecom Daily, более 52% из 100 опрошенных руководителей интернет-провайдеров считают, что в следующем году цены поднимутся на 10%.

Закон Яровой подразумевает следующее: с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Они обязаны хранить переговоры и сообщения в течение шести месяцев, интернет-сообщения – 30 дней. Операторы должны ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет.