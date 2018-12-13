РИАМО - 13 дек. Ухудшение погодной ситуации из-за снегопада ожидается в Москве в четверг к вечернему часу пик, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, в четверг главные источники погодных рисков в Московском регионе – это гололедица и снегопады. Прошедшей ночью в столице завершилась оттепель, к утру столбики термометров опустились до отрицательных значений. Днем станет чуть теплее, но все же не настолько, чтобы растопить лед.

«В Москве погода ухудшится к вечернему часу пик. Максимальная эффективность осадков прогнозируется в период с 15 до 21 часов. Всего в столице выпадет около 5 миллиметров снега», – говорится в сообщении.