РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Жители микрорайона Климовск Подольска самостоятельно украсили свой подъезд гирляндами и елочными игрушками в преддверии Нового года, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск жители дома №7, корпуса №6 на улице Молодежная украсили свой подъезд и прилегающую территорию электрогирляндами, новогодними шарами и поставили искусственные ели в подъезде, создав новогоднее настроение себе и гостям дома», – говорится в сообщении.

Территориальное управление выражает благодарность активным жителям, которые принимают участие в обустройстве быта вокруг себя и создают положительное настроение жителям города.