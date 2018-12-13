РИАМО - 13 дек. Председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константина Тимофеева освободили от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте главы города.

«Освободить Константина Тимофеева от замещаемой должности председателя Москомстройинвеста и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», – говорится в документе.

Согласно другому распоряжению мэра, исполнение обязанностей главы Москомстройинвеста возложено на заместителя председателя данного ведомства Анастасию Пятову.