РИАМО - 13 дек. Председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константина Тимофеева освободили от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте главы города.
«Освободить Константина Тимофеева от замещаемой должности председателя Москомстройинвеста и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», – говорится в документе.
Согласно другому распоряжению мэра, исполнение обязанностей главы Москомстройинвеста возложено на заместителя председателя данного ведомства Анастасию Пятову.
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