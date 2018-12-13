РИАМО – 13 дек. Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение каких-либо изменений в действующие правила дорожного движения (ПДД), сообщает ТАСС.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», – заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Он добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД.

«Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – подчеркнул Митрошин.

В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

«Постоянно меняющиеся правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения (в автошколах - ред.) просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе», – сказал Черников.