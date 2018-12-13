РИАМО - 13 дек. Жителей Москвы и Подмосковья на предстоящих выходных ожидает морозная погода с небольшим снегом, минусовые температуры сохранятся в регионе и на следующей неделе, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Теплые фронты уходят, потихоньку вылезает холод. В выходные прогнозируется облачная погода, небольшой снежок в пятницу, в субботу днем без осадков. В воскресенье будет переменная облачность, местами слабый снег», - сказал Цыганков.

Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

«Завтра ночью и днем ожидается до минус 4 – минус 6 градусов, ночью по области до минус 9 градусов. В субботу еще похолодает - до минус 7 – минус 9 градусов, в низких местах - до минус 12 градусов. В ночь на воскресенье будет еще холодней, до минус 11 – минус 16 градусов, а днем минус 9 – минус 14 градусов», - добавил Цыганков.

По его словам, морозная погода в Московском регионе сохранится и на следующей неделе.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что Москва находилась во власти теплого и влажного атлантического воздуха почти трое суток. С утра 10 декабря до ночи на четверг столбики термометров колебались в положительной части температурной шкалы. Однако минувшей ночью атмосферный фронт принес в регион новые порции снегопадов и открыл дорогу более холодному воздуху.