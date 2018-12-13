РИАМО - 13 дек. В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков, или около 7% от месячной нормы, всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, почти трое суток Москва находилась во власти теплого и влажного атлантического воздуха. С 5 часов утра 10 декабря до 1 часа ночи в четверг столбики термометров на главной метеостанции страны, «ВДНХ», колебались в положительной части температурной шкалы. Однако минувшей ночью атмосферный фронт принес к берегам Москвы-реки новые порции снегопадов, компенсируя подтаявший снежный покров, а также открыл дорогу в регион более холодному воздуху.

«В 6 часов утра температура воздуха уже понизилась до минус 0,2 градуса, провоцируя активное образование гололедицы. Снега выпало пока немного. В Москве количество осадков составило 1 миллиметр, «снежным» лидером Подмосковья стали Черусти, там в осадкомеры попало 2 миллиметра небесной влаги. В течение дня снег будет идти, и количество выпавших осадков увеличится еще на 2-4 миллиметра», – отмечается в материале.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная климатическая норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.