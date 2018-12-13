РИАМО - 13 дек. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в похищении женщины и вымогательстве денег за ее освобождение, злоумышленники напали на свою жертву в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово обратился 31-летний местный житель с заявлением о том, что возле одного из домов по Овражной улице злоумышленники насильно посадили в автомашину его жену, после чего по телефону стали вымогать у него 500 тысяч рублей за ее освобождение.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче части требуемой суммы в размере 420 тысяч рублей в одном из кафе городского округа Подольск был задержан один из похитителей – 23-летний уроженец Средней Азии, который под контролем оперативников сообщил своим подельникам о благополучном получении выкупа, после чего похищенная была освобождена», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в дальнейшем в автомашине возле торгового центра на 24-м километре МКАД полицейские установили и задержали остальных участников преступления.

«Ими оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 32 лет. В ходе осмотра автомобиля оперативниками обнаружен и изъят подложный государственный регистрационный знак, который использовался в целях конспирации, а также мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты», – отметила Петрова.

В отношении правонарушителей следственными органами принято процессуальное решение. Подозреваемых задержали. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.