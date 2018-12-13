РИАМО - 13 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном кирпичном здании на востоке Москвы на площади 600 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

В 20:12 в минувшую среду, 12 декабря, в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании на улице Сокольнический Вал, дом 1Л. Происходило горение в двухэтажном кирпичном здании.

«Принятыми мерами в 22:47 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В 01:29 в четверг пожар ликвидировали. Для тушения было задействовано 50 человек личного состава, два пожарных поезда и 16 единиц техники», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, добавляется в материале.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположены несколько автосалонов, банк и лизинговая компания.