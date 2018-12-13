РИАМО - 13 дек. В рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу друзей» в парке Победы в Москве установят ледяные копии древних памятников и самых знаменитых сооружений мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Одной из самых интересных скульптур в экспозиции «Ледовой Москвы» станет копия главной достопримечательности Рима. Речь идет о Колизее. В древнее время этот амфитеатр использовался в качестве арены для гладиаторских боев. У самого входа на площадку фестиваля воссоздадут реплики двух ассирийских крылатых быков. Их каменные изваяния часто «охраняли» храмы и дворцы Ассирии – древнего государства на территории современных Сирии и Ирака», – сказал автор и организатор проекта Александр Ковтунец.

Кроме того, в парке создадут ледяные копии дворца китайских императоров (Китай), главного храма древних Афин Парфенона (Греция), Большого сфинкса и пирамиды Хеопса (Египет).

Традиционной визитной карточкой фестиваля ледяных скульптур станет копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок. Высота Спасской башни достигнет 10 метров, а протяженность самой большой горки – около 100 метров.

Кроме того, на площадке фестиваля можно будет увидеть копию еще одной столичной достопримечательности – собора Василия Блаженного. Высота самой миниатюрной из них будет достигать метра, а самой масштабной – десять метров.

Как провести зиму в Подмосковье>>