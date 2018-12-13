РИАМО - 13 дек. В сети кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры с 25 по 30 декабря пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Калатозова, среди которых «Летят журавли», «Верные друзья» и «Красная палатка», сообщается на официальном сайте мэра города.

«28 декабря исполнится 115 лет со дня рождения режиссера. Ретроспектива пройдет в девяти кинотеатрах сети — «Искре», «Сатурне», «Молодежном», «Туле», «Березке», «Салюте», «Полете», «Звезде» и «Спутнике», - говорится в сообщении.

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Советский режиссер, сценарист и кинооператор Михаил Калатозов (настоящая фамилия Калатозишвили) родился 28 декабря 1903 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Начинал свою карьеру в качестве актера, монтажера и ассистента оператора. За свою карьеру снял 13 полнометражных фильмов на киностудии «Мосфильм». Известность ему принесла картина «Летят журавли» 1957 года. Это единственная отечественная кинолента, которая получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Режиссер умер 23 марта 1973 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.