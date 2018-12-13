РИАМО - 13 дек. На портале mos.ru упростили процедуру записи к специалистам ГИБДД, электронную форму обновили и добавили в нее интерактивную карту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раньше пользователям приходилось вручную выбирать дату, время и отдел, чтобы спланировать свой визит. Сейчас все адреса подразделений ГИБДД с часами их работы появляются на экране после ввода конкретной даты. Их также можно увидеть на интерактивной карте, а записаться на прием — в один клик», - сказал руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» столичного департамента информационных технологий Юрий Чулюков.

Он добавил, что еще одним полезным нововведением стала функция автоподстановки при вводе персональных данных. Теперь не нужно вводить серию и номер паспорта, а также паспорт транспортного средства вручную. Информация из личного кабинета вставится в необходимые поля автоматически.

Кроме того, пользователи раздела «Личный транспорт» больше не смогут случайно записаться на получение одной и той же услуги в два разных подразделения ГИБДД. Например, для замены номера машины или прекращения регистрации транспортного средства после его продажи. Сейчас система сразу фиксирует ошибку и сообщает о ней пользователю.

После обновления электронной формы талон предварительной записи в ГИБДД можно распечатать. На нем указана карта и маршрут до выбранного подразделения. При желании пользователи смогут сохранить PDF-квитанцию для оплаты госпошлины за услуги инспекции.