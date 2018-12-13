РИАМО - 13 дек. Поступления от малого и среднего бизнеса в столичный бюджет за 10 месяцев текущего года увеличились на 17,5% и составили почти 400 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из года в год в доходной части бюджета города Москвы растет доля поступлений от малого и среднего бизнеса. Сегодня вклад таких поступлений, включая платежи индивидуальных предпринимателей, составляет порядка 23,2%, что является показателем активного роста в городе малого и среднего предпринимательства и результатом мер, последовательно реализуемых для стимулирования его дальнейшего развития правительством Москвы», – сказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она добавила, что в 2014 году доля поступлений от малого и среднего бизнеса в собственных доходах бюджета города Москвы составляла около 17%. Всего на начало ноября объем собственных доходов, поступивших в бюджет города, составил 1913,5 миллиарда рублей.

По итогам 10 месяцев 2018 года более половины платежей сектора малого и среднего предпринимательства обеспечили предприятия малого и среднего бизнеса, которые заняты в торговле (26,7% всех поступлений), строительном бизнесе (22,5%), обрабатывающей промышленности (7,7%), а также в сфере услуг (6,9%).

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Москве сегодня действуют специальные налоговые режимы – упрощенная и патентная системы. Кроме того, у начинающих предпринимателей есть налоговые каникулы, они могут возместить часть расходов по договорам аренды и кредитным договорам, а также частично компенсировать затраты на участие в выставках.