РИАМО - 13 дек. Количество вертолетных площадок для санитарной авиации увеличат в Подмосковье в рамках реализации федерального проекта, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«С января 2019 года стартует реализация федерального приоритетного проекта по развитию санитарной авиации, в рамках которого планируется расширение сети вертолетных площадок. Стоимость одного летного часа вертолета составляет 85 тысяч рублей», - сказал Матвеев.

Он отметил, что с 1 января 2018 года авиамедицинская бригада Подмосковья совершила 247 вылетов, в 2017 году – 44 (в прошлом году санитарный вертолет приступил к работе по новому госконтракту в сентябре).

«Медицинский персонал проходит постоянные тренинги, учения по работе в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в ДТП. Осуществляется обучение сотрудников авиамедицинской бригады по применению вертолетной техники при ДТП на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Во время своей работы медицинский персонал взаимодействует с сотрудниками других медицинских организаций (прежде всего, с бригадами скорой медицинской помощи) и различных оперативных служб (полиция, ГИБДД, МЧС)», - уточнил министр.

По словам сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в составе центра медицины катастроф Подмосковья работает лаборатория психофизиологического обеспечения, которая проводит тестирование и отбор соискателей при приеме на работу, периодические тренинги с сотрудниками и при необходимости оказывает им психологическую помощь.