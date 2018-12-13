РИАМО - 13 дек. Цены на входные билеты в Московский зоопарк снизятся в канун Нового года, посетители смогут приобрести их за 300 рублей вместо обычных 500 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый год — это время чудес и волшебства. По случаю праздника мы приготовили для гостей подарок в виде 40-процентной скидки на билет. Специальное предложение будет действовать для всех гостей 31 декабря», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пройти на территорию зоосада в последний день уходящего года посетители смогут с 09:00 до 14:00, гулять по ней - до 15:00. В новогодние каникулы, с 1 по 8 января, зоопарк будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00, а кассы продажи билетов - с 09:00 до 16:00.

«Все праздничные дни в зоопарке будет царить атмосфера зимней сказки. У главного входа уже установили новогоднюю ель и арт-инсталляцию в виде нагруженного подарками ретроавтомобиля. А на старой территории сада перед Домом Клюева разместили две фотозоны с мерцающей иллюминацией, фигурами северных оленей и другими символами Нового года. Здесь гости могут сделать памятные фото, а те, кто замерз после долгой прогулки по зоопарку, - согреться в теплой гостиной Деда Мороза, расположенной на первом этаже здания. У Дома Клюева также установлен ящик «Волшебной почты» для приема писем главному новогоднему волшебнику», - подчеркнула Акулова.

В дни новогодних каникул, а также в последнюю неделю декабря посетители зоопарка смогут поучаствовать в праздничной программе. Так, 22, 23, 29, 30 декабря и 5, 6, 7 января в 11:00 и 14:00 пройдет интерактивное новогоднее представление «Время чудес».

Викторины, головоломки, конкурсы, а также знакомство с удивительными обитателями зоопарка — все это ждет тех, кто решит принять участие в праздничном шоу. Программа рассчитана не только на юных гостей зоопарка, но и на их родителей. Поэтому поучаствовать во «Времени чудес» можно всей семьей.

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