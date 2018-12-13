РИАМО - 13 дек. В поездах «Иволга», которые запустят на Московских центральных диаметрах, будут установлены специальные инфоэкраны, на них будет отображаться информация об изменениях в работе общественного транспорта, прогноз погоды и анонсы городских мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы проанализировали реакцию пассажиров на экраны в поездах метро и поняли, что такой же сервис будет пользоваться огромным спросом на Московских центральных диаметрах. Экраны в вагонах составов столичной подземки появились в мае этого года. Они транслируют полезную для пассажиров информацию — например, как пользоваться городским транспортом или какие существуют типы проездных билетов. Такие сведения помогают горожанам ориентироваться в системе общественного транспорта Москвы», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что всего в поездах подземки установлено более 8,7 тысячи экранов.

По словам Ликсутова, весь контент на инфоэкранах в поездах МЦД адаптируют для просмотра без звука — текст сообщения можно будет прочитать на экране. В каждом вагоне установят по четыре таких устройства.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Московские центральные диаметры будут интегрированы с метро и МЦК. Первые два диаметра (МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск) могут быть готовы уже к концу 2019 года. Они позволят пересечь Москву по диагонали, не сделав ни одной пересадки, за 30-40 минут.