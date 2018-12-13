РИАМО - 13 дек. На лекции «iБолит или iЗдоров: медицина умного города» московских школьников научили оказывать первую медицинскую помощь и разбираться в новинках медицины, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Занятие вошло в программу проекта «Школа умного города». Послушать лекцию в павильоне «Умный город» на ВДНХ пришли более 200 ребят, еще около 80 тысяч зрителей смотрели трансляцию в социальных сетях. Специалисты представили методы лечения пациентов в будущем, напомнили о том, как важно беречь здоровье с раннего возраста, и объяснили, как в этом помогают умные гаджеты», – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ситуационного центра столичного департамента здравоохранения Алексей Новиков рассказал, как менялось здравоохранение в столице. Так, до 2014 года удаленно записаться на прием к врачу не получалось почти у трети горожан. Сегодня с такой проблемой сталкиваются всего два процента жителей столицы.

«Благодаря Единой медицинской информационно-справочной системе города Москвы (ЕМИАС) записаться к врачу онлайн можно быстро и просто. Кроме того, сервис хранит все данные об оказанных медицинских услугах, занимается аналитикой и мониторингом всей медицинской информационно-справочной системы», – подчеркнул он.

За пять лет сервисом воспользовались 10 миллионов пациентов, которые оставили более 40 миллионов заявок. Мобильное приложение насчитывает более одного миллиона пользователей. В будущем в сервисе появятся программы, которые будут определять совместимость лекарственных препаратов, выявлять пациентов группы риска, составлять дорожные карты процессов лечения и вести дневник здоровья.