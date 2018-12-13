РИАМО - 13 дек. Бригады центра медицины катастроф в Подмосковье за десять месяцев текущего года оказали помощь более 5,5 тысячам пациентов, в том числе 807 детям, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«С января по октябрь 2018 года бригады территориального центра медицины катастроф Московской области осуществили более 6,5 тысяч выездов, где была оказана медицинская помощь более 5,5 тысячам пациентов, из них 807 детей», - сказал Матвеев.

По его словам, в настоящий момент бригады медицины катастроф эксплуатируют 17 автомобилей.

«В бригадах центра медицины катастроф эксплуатируются 17 санитарных автомобилей класса С, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием. Медицинскими кадрами ГКУЗ МО «ТЦМК» укомплектован. Обновление автомобильного парка производится согласно планам министерства здравоохранения Московской области», - подчеркнул собеседник агенства.