РИАМО - 13 дек. Компания «ФСК «Лидер» достроила жилой дом ЖК «Новый Раменский», еще девять корпусов жилого комплекса планируют возвести в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сегодня в Московской области, да и во всей России остались считанные компании, которые готовы помочь решить эту проблему (обманутых дольщиков – ред.). Одна из них – ФСК «Лидер». Свою социальную ответственность компания неоднократно доказала на практике, достраивая с 2011 года комплексы за недобросовестными компаниями, не выполнившими свои обязательства перед покупателями», — говорится в сообщении.

По данным на конец октября 2018 года корпорация возвела 16 жилых домов общей площадью порядка 410 тысяч квадратных метров.

Недавно ФСК «Лидер» достроила еще один жилой дом на 586 квартир (корпус №9) ЖК «Новый Раменский», который находится в Раменском. В декабре в доме правительства Московской области в торжественной обстановке состоялась выдача ключей бывшим обманутым дольщикам корпуса этого дома, достроенным ФСК «Лидер» за группой компаний «ГарантияСтройИнвест».

Всего ФСК «Лидер» взяла на себя обязательство достроить 10 корпусов общей площадью 220 тысяч квадратных метров на 3060 квартир. К достройке комплекса компания приступила в августе 2017 года. Завершить достройку оставшихся девяти корпусов корпорация планирует в 2019 году.

«Сегодня действительно большой и радостный праздник — 13 семей получили свои ключи от квартир. У нас уже начато подписание актов приема-передачи по оставшимся квартирам. Думаю, что эта процедура завершится в течение месяца-двух. Этот год у нас продуктивный: мы уже вручили более 9 тысяч ключей и еще ставим себе в план вручить не менее двух тысяч до конца года. Практически более десяти тысяч семей в этом году обретут свои долгожданные квартиры», - рассказала, открывая мероприятие, заместитель министра строительного комплекса Московской области Юлия Баринова.

Как отметил директор проектов ФСК «Лидер» Иван Бажин, дольщики ЖК «Раменский» от 4 до 8 лет ждали свои квартиры, и, наконец, первые из них получили свои ключи.

«Работая над этим проектом, мы остаемся верны нашей приоритетной задаче: возводить качественное жилье, соответствующее всем современным требованиям и стандартам. Я рад, что 586 собственников, наконец, смогут въехать в свои квартиры. В заданные сроки мы смогли реализовать этот проект благодаря содействию правительства Московской области и администрации Раменского района», — отметил Бажин.

Корпус №9 - шестисекционный дом переменной этажности (19-22 этажа), рассчитанный на 586 квартир, - был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года.

ЖК «Раменский» представляет собой микрорайон, состоящий из 19 многоэтажных жилых домов. Его строительство началось в 2010 году, однако застройщик («ГарантияСтройИнвест») не смог выполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства: 10 из 19 корпусов остались недостроенными, а 2,4 тысячи покупателей остались без своих квартир.

«Деятельность на строительной площадке полностью прекратилась в 2016 году. В 2017 году в отношении компании Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года Минстрой Московской области, ФСК «Лидер» и администрация Раменского муниципального района подписали дорожную карту по достройке 10 корпусов с завершением работ и вводом в эксплуатацию всех корпусов до конца 2019 года», — добавляется в сообщении.

Финансово-строительная корпорация «Лидер» – многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. ФСК «Лидер» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в структуру корпорации ФСК «Лидер» вошел ДСК-1.

Общий объем недвижимости, сданной ФСК «Лидер» в 2017 году, – 535 тысяч квадратных метров. С учетом показателей ДСК-1 корпорация ввела в эксплуатацию 971 тысяч квадратных метров.