РИАМО - 13 дек. Облачная погода с кратковременными снегопадами и гололедицей ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, возможен небольшой мороз, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 5 до 0 градусов. На дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

«В Московском регионе атмосферное давление продолжает расти и превысит привычные значения на несколько единиц. Выше нормы и температура воздуха, на 3-4 градуса. Пройдет снег, на дорогах будет скользко. Высока и относительная влажность воздуха. У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. А люди метеочувствительные, ослабленные болезнями, чутко реагируют на малейшие колебания основных метеопараметров», - сообщается в материале.

Как предупреждают специалисты, у тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью, может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, скачки артериального давления. Тем, кто реагирует на погоду, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом.