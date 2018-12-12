РИАМО - 12 дек. Общественный совет при Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области провел заключительное в 2018 году заседание, участники подвели итоги и наметили план работы на будущее, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На встрече присутствовали представители Госадмтехнадзора, Торгово-промышленной палаты региона, основных конфессий области, подмосковного отделения Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия «Единой России», «Юнармии», подмосковного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

«Участники единодушно отметили, что в минувшем году общественный совет достойно выглядел в рамках основной и благотворительной деятельности Госадмтехнадзора. Акции, инициированные советом, имели широкий положительный резонанс среди населения региона, были отмечены и руководством области. Так, например, акция по оказанию помощи пожилым одиноко проживающим в частном секторе пенсионерам «Тропинка к дому» стала серебряным призером ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье». Энтузиасты объяли своим вниманием и заботой более 120 нуждающихся жителей региона», - говорится в сообщении.

Кроме того, высокую оценку руководство области дало взаимодействию совета с Торгово-промышленной палатой, которое позволило снизить надзорную нагрузку на малый бизнес и одновременно успешно решать вопросы наведения чистоты и порядка.

«Так, за 2018 год членами ТПП было проведено свыше 360 рейдов и выдано 1566 сообщений, из которых 1350 были решены предпринимателями. Наибольшую активность проявляли ТПП в городских округах Химки, Мытищи, Балашиха, Егорьевск, Фрязино, Волоколамском районе, Дмитровском округе и Королеве», - отмечается в материале.

Также, по словам заместителя начальника регионального штаба «Юнармии» Тимура Черепнина, участие молодых ребят практически во всех мероприятиях общественного совета сыграло важную роль и в том, что по итогам года именно подмосковный «десант» всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» был признан лучшим среди всех субъектов РФ.

Члены общественного совета при Госадмтехнадзоре принимали активное участие в организации и проведении среди населения акций по уборке и наведению чистоты и благоустройства. Общественники провели 43 субботника по очистке территорий от мусора.

«По итогам года руководство Московской области совершенно справедливо признало наш Общественный совет лучшим среди общественных советов органов государственной власти Московской области. Наш институт внештатных инспекторов является ядром общественной работы, универсальным помощником наших инспекторам», - заключил председатель общественного совета Владимир Воронин.