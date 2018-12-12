РИАМО - 12 дек. В рамках Рождественского саммита недвижимости состоялась первая в России премия Russian Coworking Awards, которая призвана вывести сегмент коворкингов на новый уровень, определить его стандарты, а главное дать толчок к дальнейшему развитию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Подмосковья.

Премия была представлена в 15 номинациях, награды в двух из них получили коворкинги Подмосковья: номинация «MEGA-сеть (регионы)» - сеть из 15 коворкингов «Старт», номинация «Лучшее agile-пространство» - «Коворкинг 14» из города Химки.

«Коворкинги становятся все более заметным явлением в России, и появление премии, тем более организованной такой авторитетной компанией, является тому подтверждением. В Московской области самая большая сеть коворкингов среди других регионов. И мы не останавливаемся на достигнутом, мы помимо традиционных, открываем новые форматы. Так, в этом году появились первые семейные коворкинги», - сказал министр инвестиций и инноваций Вадим Хромов.

Он также добавил, что сейчас завершается подготовка 10 профессиональных коворкингов в разных муниципалитетах и практически у каждого из них будет своя специализация.

«Это и IT, и туризм, и дизайн, индустрия красоты и так далее. И совсем недавно было начато строительство первого коворкинга для промышленных предприятий. Надеемся, что эти наши новые проекты также будут отмечены премиями в следующие годы», - подчеркнул Хромов.

Всего на премию Russian Coworking Awards было подано порядка 80 заявок от коворкингов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани и Самары. Премия состоялась при поддержке правительства области и министерства экономического развития РФ.

Судейство осуществлялось в два этапа. На первом члены жюри определили финалистов, затем путем очного голосования были выбраны победители.

Управляющий партнер сети коворкингов Московской области «Старт» Рамиль Мухтасаров стал финалистом номинации «Персона RCA», голосование по которой проходило непосредственно на самой церемонии. В течение вечера все гости голосовали и выбирали лицо коворкинг-сегмента России в 2018 году. В результате победителем стала Татьяна Шараева, управляющий партнер сети премиальных коворкингов Meeting Point.

Организатором стала компания PROEstate, которая реализовала немало мероприятий, посвященных теме новых форматов недвижимости: от проперти-туров по лучшим коворкинг-площадкам Москвы и Лондона до всероссийского каталога коворкингов, от дискуссий и конференций до тематического кластера на форуме Proestate.

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