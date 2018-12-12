РИАМО - 12 дек. Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании на улице Сокольнический Вал на востоке столицы, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В среду в 20:12 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 1Л.

«По прибытии было установлено, что происходит горение в двухэтажном кирпичном здании. Информация уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположены несколько автосалонов, банк и лизинговая компания.