РИАМО - 12 дек. В поселке Колюбакино Рузского городского округа в среду состоялось открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести», торжественная церемония состоялась в годовщину Дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Право перерезать символическую ленточку предоставили учащимся местной школы. Помимо этого, в церемонии открытия приняли участие официальные лица.

«Дорогие ветераны, уважаемые земляки и гости нашего поселка. Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину освобождения нашего родного поселка. Уже много поколений людей живут, учатся, работают, не зная ужасов войны. И все это благодаря нашим отцам и дедам, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины. Наши жители активно участвовали в борьбе с врагом. Об этом говорят книги, знания, передаваемые из уст в уста», - сказал председатель совета депутатов Рузского округа Сергей Макаревич на торжественном открытии.

В свою очередь замглавы администрации Олег Лобанов напомнил, что освобождение местности началось именно из Колюбакино. Здесь же началось Контрнаступление под Москвой.

«Стела «Населенный пункт воинской доблести» – это напоминание всем нам о тех трагических событиях и о героизме советского народа. О тех, кто отдал свою жизнь, свое здоровье ради нашей жизни. О тех, кто сражался за поселок, и великую Победу», - добавил начальник сельского территориального управления «Восточное» Виталий Милаев.

В рамках торжественного открытия стелы «Населенный пункт воинской доблести» участники митинга возложили цветы к памятнику. Одновременно в поселке Колюбакино загорелись фонари – как символ памяти и благодарности поколению победителей.